CdM - Aut aut di ADL sullo stadio, la reazione di Manfredi non è delle migliori: la posizione del Comune di Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato a lungo anche della questione stadio: o si trova un accordo col Comune di Napoli per la concessione dello stadio Maradona o il presidente è pronto a cercarsi un'area (Afragola?) dove costruirselo in autonomia. E l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno scrive:

L’aut aut di 120 giorni che De Laurentiis ha dato al Comune sulla cessione del Maradona non è piaciuto al sindaco Manfredi. Che resta fermo sulla risposta data al produttore un paio di mesi fa: il Comune resta in attesa «di un progetto serio e di un piano di investimenti» — disse il sindaco di Napoli — per affidare lo stadio per 50 anni. Le cose infatti non sono cambiate, si parla sempre di un affidamento pluriennale, «perché lo stadio di Fuorigrotta non è in vendita», fu rimarcato allora e viene ribadito oggi.