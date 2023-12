Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta di un clima molto teso in casa Salernitana:

"Salerno è avvilita, arrabbiata. Nel club la smobilitazione potrebbe non essere lontana. Si valutano candidati per la poltrona di manager, torna il nome del salentino Daniele Faggiano. Anche Inzaghi non è stabile in panchina. Annullata la festa di Natale. Probabile un nuovo ritiro in settimana. Via a gennaio Mazzocchi (Napoli?) e Dia? Dentro Stefano Sensi".