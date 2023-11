CdM - Anguissa rientrato dall'Africa: oggi il primo allenamento, ma può giocare con Zielinski in un caso

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina la sfida con l'Atalanta e per Mazzarri è tempo di scelte, soprattutto per quel che riguarda le condizioni di Anguissa e Zielinski. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"C’è da fare i conti con le difficoltà, la sosta per gli impegni delle Nazionali porta sempre dei problemi, delle riflessioni: Zielinski è in crescita, sta bene, il recupero dall’influenza e dalla tonsillite è quasi completato, ieri come Osimhen ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lindstrom si è fermato in Nazionale contro l’Irlanda del Nord, ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo tibiale sinistro. L’obiettivo è di renderlo disponibile per la partita contro l’Inter del prossimo 3 dicembre, ieri ha cominciato il percorso di recupero tra terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina.

In porta ci sarà Gollini che come nella scorsa stagione affronterà da ex l’Atalanta di Gasperini, un avversario che ha con Mazzarri un passato burrascoso fatto di derby di Genova infuocati, polemiche e goleade che hanno fatto male come il 7-0 subito da Walter ai tempi del Torino. Anguissa è rientrato ieri dagli impegni con il Camerun, soltanto oggi farà un allenamento intero in gruppo. Vanno monitorate le sue condizioni, se sarà al 100% partirà titolare, altrimenti è pronto Cajuste che lavora a Castel Volturno da martedì".