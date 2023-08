Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno ci sono poche possibilità sul recupero di Anguissa per la prima di campionato contro il Frosinone:

"Il centrocampista camerunense ieri si è rivisto in campo per un po’ di lavoro personalizzato. È molto complicato che possa recuperare per la trasferta di Frosinone mentre può farcela per la sfida contro il Sassuolo alla seconda giornata di campionato".