CdM - Ammutinamento Napoli, ben quattro giocatori dissidenti nello spogliatoio azzurro [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli -Clima pesante all'interno dello spogliatoio della SSC Napoli. Non una novità. Dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis prima e con Carlo Ancelotti poi, all'interno dello spogliatoio sembrano coesistere quattro gruppi ben distinti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Campania ha analizzato la situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ci sono i dissidenti. Ghoulam, Milik, Mario Rui e Hysaj. Il primo reduce da un doppio infortunio è finito fuori dai radar dell’allenatore. Non dà garanzie in allenamento e dunque non gioca; Milik pure rientrato da un infortunio e perfettamente guarito non si sente ancora pronto. Mario Rui, ancora dolore ai flessori, dopo la straordinaria gara a Liverpool: con il Bologna non convocato. E Hysaj, il terzino albanese che doveva andar via, ma poi è rimasto: vorrebbe giocare ma resta in panchina: è questo il gruppo del silenzio. Resta a guardare ma non si esprime più di tanto".