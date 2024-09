CdM - Altro che 3-5-2: Conte ha provato solo questo nuovo sistema di gioco ieri a Castel Volturno

Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno scrive sulle soluzioni tattiche provate da Conte a Castel Volturno prima della partenza per Torino:

"Castel Volturno è un laboratorio e in questi giorni il Napoli ha sperimentato diverse anime tattiche: il 3-4-2-1 con Olivera in vantaggio su Spinazzola rispetto alla formazione di Cagliari e un 4-3-3 mascherato con McTominay titolare dal primo minuto. La partita di Coppa Italia contro il Palermo sembra l’occasione perfetta per sperimentare cambiamenti ma c’è la tentazione d’anticipare qualche novità allo Stadium, magari anche a gara in corso se la partita lo richiederà".