TS - Clamoroso, l'Inter vuole Cavani: contratto in scadenza, l'ingaggio non sarebbe un problema

Clamorosa novità di calciomercato: secondo l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, l'Inter sarebbe pronta a lanciare l'assalto per Edinson Cavani, l'ex attaccante del Napoli al PSG. "Conte vuole Dzeko e Lukaku, l’Inter - al netto delle uscite dei vari JoaoMario, Nainggolan, Icardi e forse BorjaValero e Perisic (Dalbert sta guadagnando posizioni) - cercherà di accontentarlo, ma nel frattempo si guarda intorno. Piaceva Rafael Leao, ma andrà al Milan. Un’opzione porta a Cavani, che di anni ne ha 32, dunque è un profilo che andrebbe più a rimpiazzare Dzeko che Lukaku. L’uruguaiano ieri dopo la partita contro l’Inter a Macao si è fermato a parlare con i connazionali Godin e Vecino. Cavani guadagna tanto (12 milioni), ma ha il contratto in scadenza nel 2020, dunque potrebbe spalmare l’ingaggio su più stagioni".

Per i tifosi del Napoli resta difficile da accettare un ritorno del Matador in Serie A con una maglia diversa da quella azzurra. Già la scorsa estate si era palesata la possibilità di un ritorno di Cavani al Napoli, con tanto di fantomatici sbarchi a Capodichino, ma l'attaccante del PSG non è mai stato davvero vicino a ritornare. Ora si parla di Inter, anche se Cavani ha sempre allontanato rumors di questo tipo e più volte ha dichiarato di non voler vestire altra maglia da quella partenopea nel campionato italiano. Staremo a vedere se manterrà fede alla promessa data ai napoletani.