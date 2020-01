Cavani-Atletico Madrid, Tuttosport: prosegue la telenovela, Leonardo potrebbe fargli un regalo

Ultime calciomercato - La sensazione è che la sfida, iniziata nelle scorse settimane, tra il Paris Saint Germain e l'Atlético Madrid per Edinson Cavani ci accompagnerà fino alla fine di gennaio, quando si deciderà tutto al tie break.

Cavani-Atletico Madrid, la telenovela prosegue

Come riporta Tuttosport, la società di Nasser Al Khelaifi non vuole vendere e non ha nessun bisogno economico di farlo. Detto questo, la volontà del calciatore di trasferirsi in Spagna, già a gennaio (a giugno sarebbe libero di farlo senza chiedere il permesso a nessuno), potrebbe riportare in partita i madrileni. E già, perché se è vero che nel corso degli anni il Psg non ha mai ceduto alle richieste dei propri calciatori di andar via - ne sanno qualcosa Verratti, Marquinhos, Rabiot e lo stesso Neymar - è altrettanto vero che la situazione del Matador è leggermente diversa. Il miglior realizzatore della storia del Psg, infatti, non ha mai creato problemi e ha sempre dato tutto in campo. Ed è per questa ragione che Leonardo potrebbe decidere di regalargli sei mesi. Prima, però, bisognerà convincere anche Thomas Tuchel.