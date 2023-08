Causio: "Scudetto? Il Napoli resta favorito con Osimhen. Spalletti è l'uomo giusto per la Nazionale"

Calcio Napoli - Franco Causio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport:

È una Juve che può lottare per lo Scudetto?

« Sì. Con Osimhen il Napoli per me resta il favorito, poi ci sono la Juve, l’Inter, il Milan, la Roma se prende Lukaku. Per dare giudizi però bisogna aspettare la fine del mercato » .

Chiudiamo con la Nazionale: che ne pensa di Spalletti ct?

« Luciano è un amico da quando allenava qui a Udine, i risultati dicono che è la persona giusta per dare una svolta alla Nazionale. Conosce il calcio italiano e straniero, fa giocare bene le squadre, ha esperienza e carattere. Merita questo ruolo e gli faccio tanti auguri »