Cathryn Vialli: "Luca era uno sportivo di grande talento ed un padre affettuoso: siamo devastati"

La Gazzetta dello Sport riporta alcune parole di Cathryn Vialli, moglie di Gianluca, che ha voluto spezzare il silenzio ed anche il dolore di questi giorni per la scomparsa di suo marito: "Luca era uno sportivo di grande talento e rispettato da tutti, ma era anche il più affettuoso marito e il padre (del mondo, ndr). Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto".

I Vialli, intanto, hanno confermato che non sarà dato nessun riferimento riguardo alla data del funerale: si sa solo che, per volontà dell’ex fuoriclasse, si svolgerà a Londra in forma strettamente privata, con ammessi i soli familiari di Gianluca e di Cathryn, e (forse) pochissimi amici. Si tratterà - si legge su Gazzetta - di una funzione diversa dal solito: non “grigia” ma, per quanto possibile, “allegra”. Anche questa è stata una precisa richiesta di Vialli. Un modo per sostenere una famiglia provata dalla perdita. Le esequie non sono ancora state fissate, ma non saranno celebrate domani sia perché le pratiche a Londra richiedono più tempo rispetto all’Italia sia perché nel pomeriggio, alle 18.30, alla parrocchia del Cristo Re di Cremona ci sarà una messa dedicata all’ex capo delegazione azzurra.



