Napoli - Il Napoli punta su un nuovo centrocampista e valuta l'arrivo di Castrovilli per rinforzare il centrocampo. Secondo Il Mattino ha chiesto al suo amico Joe Barone di tenerlo informato su Castrovilli: se la Fiorentina decide di venderlo vorrebbe saperlo in anticipo. C'è l'asta, e il Napoli appare un po' defilato, per il talentino della Spal, Matteo Prati.