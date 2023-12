Casting difensore centrale Napoli a gennaio, Il Mattino: 6 nomi valutati. Un calciatore si è proposto agli azzurri

Napoli Calcio - Stando a quanto si legge su Il Mattino è partito il casting per il difensore centrale in casa napoli. Stavolta De Laurentiis attenderà come suo solito la relazione di Micheli, ma non gli lascerà margine di manovra come accaduto con Natan che ha deluso le aspettative. Sono tanti i nomi attenzionati per rinforzare il pacchetto arretrato a gennaio.

Casting difensore Napoli a gennaio

Dicevamo, come si legge su Il Mattino, sono davvero molti i nomi che il Napoli starebbe valutando nella zona centrale di difesa. Il primo è una vecchia conoscenza come Kilman del Wolverhampton poi c'è anche Hancko del Feyenoord. Agli azzurri è stato anche proposto il difensore Marc Guehi del Cristal Palace. Sotto osservazione ci sono anche Kiwior dell'Arsenal, Vitik dello Sparta Praga, Dier del Tottenham ed infine Tapsoba del Bayer Leverkusen.