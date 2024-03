Casting allenatore Napoli, CorSport: tre nomi ma spunta...Calzona! De Laurentiis riflette

Ultime notizie SSC Napoli - Otto punti dal quarto posto, 4 dal quinto: il destino del Napoli è nelle mani altrui - del Bologna, della Roma, dell’Atalanta, di chi in Europa può aiutare ad aggiungere uno slot in Champions - e di Francesco Calzona.

In due settimane Francesco Calzona ha cominciato a sistemare interrogativi qua e là, incluso a casa De Laurentiis:

"C’è un gioco che si intravede, una libertà di pensiero riacquisita dal gruppo, una leggerezza dei calciatori che appartiene alla credibilità del proprio allenatore e un futuro che può essere interpretato. Nel casting Calzona diventa (diventerebbe) un candidato.

De Laurentiis s’è messo a riflettere: la scelta dell’allenatore gli apparterrà per intero. L’agenda è ricca: Antonio Conte, con cui ha un rapporto privilegiato; Stefano Pioli, con il quale ebbe modo di dialogare una decina di anni fa; poi Vincenzo Italiano, che l’ha impressionato; e infine Francesco Calzona. Capitasse l’impresa, ADL si fermerebbe un attimo in più a Castel Volturno per porre una domanda a Calzona..."