Castel di Sangro, il sindaco: "Ritiro del Napoli a rischio? Basta guardare cosa si fa nei concerti, alle fiere e agli spettacoli"

Notizie Calcio - Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il coronavirus torna a colpire la serie A e stavolta c’è di mezzo anche il Napoli con Andrea Petagna. «Sto bene e sono completamente asintomatico, a casa isolato in attesa che tutto passi» ha scritto ieri il neo acquisto azzurro sui social dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello e l’annuncio della positività del Napoli.

Il contagio di rientro dalle vacanze in Sardegna preoccupa il calcio italiano, anche Mirante della Roma e tre dei quattro positivi del Cagliari hanno trascorso le vacanze su un’isola che nei mesi scorsi si era fregiata della definizione «Covid-free». L’elenco dei “contagiati del pallone” è in crescita: oltre a due tesserati del Torino ieri è risultato positivo al Covid-19 anche Boga (Sassuolo), obiettivo di mercato del Napoli. Petagna salterà il ritiro di Castel di Sangro e non avrà modo di provare a convincere il Napoli a tenerlo in rosa. Dopo la quarantena di due settimane si sottoporrà nuovamente al tampone e, se negativo, s’aggregherà agli allenamenti con i compagni a Castel Volturno. L’attaccante ex Spal seguirà a casa una scheda personalizzata preparata dallo staff medico del Napoli per presentarsi in buone condizioni quando potrà tornare in gruppo. Per gli azzurri sono gli ultimi giorni di vacanza, domenica il raduno a Castel Volturno per i tamponi e i test sierologici a cui il gruppo si sottoporrà con la solita frequenza anche a Castel di Sangro sempre in collaborazione con il policlinico della Federico II. Il Covid-19 impone massima attenzione sotto il profilo organizzativo anche riguardo alla partecipazione dei tifosi al ritiro. «Mi pare che qualche rischio lo stiamo già correndo per quello che si è consentito di fare nelle pubbliche piazze con i vari concerti, le fiere e gli spettacoli che si celebrano in tutta Italia e in terra abruzzese — ha rilevato ieri il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso — . Bisogna predisporre un’organizzazione puntuale, riguardo allo stadio le mille persone sono una inezia perché il “Patini” ha una capienza di settemila persone. Spacchettando le mille persone nei vari settori dello Stadio, riteniamo che ci sia una concentrazione da festicciola di compleanno». Per accedere nei pressi dello stadio e dell’albergo in cui soggiornerà il Napoli bisognerà indossare la mascherina e in tribuna sarà garantito il distanziamento.