Cassano sicuro: "Sarri? Mi ha deluso: un conto è allenare il Napoli, un altro tutti quei campioni... Allegri il miglior tecnico italiano"

Ultime notizie calcio - Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Ecco alcuni estratti:

"Miglior allenatore italiano? Allegri, perché ama la tecnica. È l’unico che parla sempre di qualità. Anche lui ha un’idea offensiva del calcio. Nel Milan lasciava Thiago Silva e Nesta a coprire con Van Bommel, poi avevamo due ali come terzini, Zambrotta e Jankulovski, e centrocampisti tecnici: Seedorf, Pirlo, pure Ambrosini che si buttava sempre dentro. In Italia danno del catenacciaro a uno che si difende nell’ultimo quarto d’ora, ma Allegri non lo è. Sarri? Un po’ mi ha deluso. Un conto è allenare il Napoli, un altro tutti quei campioni. Quelli dopo un po’ che fanno tattica si annoiano, non rimangono due ore sul campo ad ascoltarti. Ti dicono: dammi la palla che ci penso io. Infatti Allegri faceva 20 minuti di tattica il venerdì e provava i calci piazzati il sabato. Stop".