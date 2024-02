Caso Zielinski, non si esclude una decisione oggi a Cagliari

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della delicata sifda di oggi alle 15:00 tra Cagliari e Napoli:



"In difesa Di Lorenzo è come detto squalificato e il suo posto sarà preso da Mazzocchi, mentre Ostigard e soprattutto Mario Rui sperano di avere una chance e insidiano Rrahmani e Olivera. In mezzo al campo è invece probabile la presenza dal 1’ di Traoré, anche se non è escluso perlomeno in campionato l’utilizzo di Zielinski: escluso dalla lista Uefa dopo essersi promesso all’Inter. L’unico indisponibile rimane Ngonge, comunque vicino al completo recupero".