Caso Zielinski, Mazzarri ha preso una decisione in vista di Milan-Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Piotr Zielinski e al caso legato al suo utilizzo o meno per il resto della stagione:

"Mazzarri, nel frattempo, ha ritrovato pure Piotr Zielinski, da ieri regolarmente in gruppo con i compagni. Il rientro del polacco è una notizia importante: garantisce qualità alla manovra, qualora sia impiegato. A lui non dispiacerebbe affatto esserci. Sarebbe una sorta di derby anticipato, considerando il suo futuro prossimo. Ha scelto l’Inter, ma intanto c’è il Napoli e sarà presente a San Siro con la maglia azzurra con l’intento di lasciare il segno".