Caso Superlega, Repubblica: De Laurentiis avrebbe dato molto volentieri la sua adesione in caso di invito!

Ultime notizie Napoli - La parola d’ordine a Castel Volturno, in casa Napoli, è di non farsi troppe illusioni sulle sanzioni che la UEFA potrebbe comminare a Juventus, Real Madrid e Barcellona nell'ambito del caso Superlega. Ne parla Repubblica.

"C’entrano probabilmente gli ottimi rapporti che negli ultimi mesi hanno riavvicinato il Napoli alla Juve. Oppure la posizione neutrale di De Laurentiis è motivata dalla sua coerenza, visto che il presidente non ha mai preso le distanze in modo netto dal progetto Superlega, a cui al contrario avrebbe dato molto volentieri la sua adesione: in caso di invito. Poi c’è la terza ipotesi: il numero uno azzurro è convinto che la vicenda si concluderà con un nulla di fatto"