Caso statua Maradona, nella documentazione ufficiale potrebbero essere nascosti dettagli determinanti

Sulla vicenda della statua di Maradona dell'artista Domenico Sepe, la questione raccontata dall’edizione odierna de Il Mattino è scaturita in seguito all'approvazione di una delibera di Giunta del Comune di Napoli, nella quale viene espresso il definitivo rifiuto della donazione dell'opera accettata nel 2021 quando venne anche inaugurata ufficialmente.

La statua venne riportata nell'atelier in attesa della chiusura del percorso burocratico per l'installazione definitiva. Tutti i documenti sono già pronti da tempo, ma intanto il Comune ha deciso di fare marcia indietro. Perchè?

“Nella documentazione ufficiale, nella parte non coperta dagli "omissis", non c'è riferimento a motivi collegati a indagini della Procura. La Giunta spiega il motivo della restituzione dell'opera facendo appello a due motivi: il valore, troppo elevato per poterne accettare la donazione, e la fama della quale avrebbe potuto godere l'artista grazie al posizionamento della statua. La questione dell'indagine non viene fuori dalle motivazioni ufficiali, anche se i tanti "omissis" potrebbero nascondere qualche dettaglio determinante”