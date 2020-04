Caso Sky-Serie A, CorSport: De Laurentiis tra i più infiammati dalla lettera della TV, Lotito parla di ricatto! Chiesta la chiusura del campionato il 9 agosto

Notizie Calcio - In attesa della ripresa della Serie A, Lega e Sky sono ai ferri corti per il pagamento dell’ultima tranche del contratto 2019/20 come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“La Serie A ha deciso di prendere una posizione netta in risposta alla lettera che la tv ha fatto recapitare in via Rosellini. No allo sconto richiesto ufficialmente e alla dilazione di pagamento dell’ultima rata.

Quando è stata letta la lettera la reazione è stata veemente. I club – De Laurentiis tra i più infiammati - si sono sentiti presi per il collo, visto che la scadenza per l’ultima rata è fissata il 1° maggio e che il termine ultimo per accettare è la fine di aprile. «Questo è un ricatto», avrebbe detto Lotito.

Cosa ha fatto infuriare i presidenti? Oltre alla tempistica, l’entità dello sconto (dai 127,5 ai 145 milioni, considerando Dazn e Img si arriverebbe a 440). Sky ha posto come scadenza ultima per la conclusione della serie A il 9 agosto”