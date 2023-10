Caso scommesse, Tonali smentisce Fagioli! Gazzetta: si lavora al patteggiamento, l'ex Milan non ha fatto nomi

Notizie calcio. Il caso scommesse continua ad imperversare sul calcio italiano. In attesa che nuovi sviluppi e nuovi indagati vengano fuori, sono arrivate anche i primi interrogatori e le prime condanne (come nel caso di Fagioli).

In tale senso è legata la posizione di Fagioli e Tonali, con quest'ultimo che ha smentito il centrocampista della Juventus che a sua volta aveva detto che i siti illegali glieli aveva passati l'attuale giocatore del Newcastle. La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla posizione dell'ex centrocampista del Milan nell’inchiesta scommesse.

La difesa nel discutere i termini del patteggiamento sottolineerà come Tonali abbia subito voluto fare chiarezza sulla sua posizione per quanto scomoda, visto che l’aver scommesso su Milan e Brescia configura un’aggravante nella determinazione della pena. E poi la sua collaborazione, che è ben diversa dall’ammissione di colpa perché deve essere tale da informare la Procura di circostanze (fatti o nomi che siano) di cui chi indaga non era ancora a conoscenza.

Nel suo interrogatorio davanti a Chiné, Tonali avrebbe anche chiarito a lungo la sua posizione rispetto alle dichiarazioni di Fagioli («Fu lui a suggerirmi Icebet e nell’ambiente si vociferava che anche lui avesse ingenti debiti in giro»). Il talento del Newcastle ha sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici. Del resto non sembra abbia fatto alcun nome.