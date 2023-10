Caso scommesse: Tonali in attesa della squalifica, domani sarà in campo col Newcastle

Ultime notizie calcio- Svolta incredibile per il caso scommesse con Tonali che attende la squalifica ma il Newcastle vuole stare vicino al proprio tesserato e per questo lo manderà in campo con il Crystal Palace. Una sorta di last dance prima della lunga squalifica: nel frattempo, i Magpies hanno già individuato in Kalvin Phillips (Manchester City) il suo possibile sostituto.