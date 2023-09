Caso Rudi Garcia: non gli vengono concesse attenuanti o giustificazioni per come ha accettato il mercato

Napoli - I risultati del Napoli non sono a favore di Rudi Garcia a cui, dopo 4 giornate, non gli vengono concesse attenuanti o giustificazioni per come da nuovo allenatore sia entrato nella nuova realtà Napoli senza battere i pugni sul tavolo invocando chissà quali nome sul mercato, ritrovandosi un Napoli senza Kim e senza sostituto e senza mai polemizzare con De Laurentiis.