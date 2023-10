Caso Rrahmani: può andare in Nazionale da infortunato, il motivo

Napoli - Scoppia il caso Amir Rrahmani a Napoli. Il giocatore si è infortunato nelle scorse settimane e ha ancora da recuperare, ma nonostante questo può rispondere alla chiamata della Nazionale del Kosovo per i prossimi impegni.

Rrahmani

Infortunio Rrahmani: il giocatore va in Nazionale

Amir Rrahmani è il capitano del Kosovo che dovrà giocare le prossime due partite di qualificazioni agli Europei 2024 con Andorra e Israele per il Gruppo I che sembra però già ben definito a livello di classifica. Intanto, c'è un dilemma secondo Il Mattino che riguarda proprio il difensore kosovaro che può dire sì alla convocazione con la sua nazionale, ma per continuare lì la sua riabilitazione.

Legame forte da parte di Rrahmani con il suo paese e per questo spinge per andare nel Kosovo durante la sosta. Lì è il capitano, ma lo staff medico del Napoli preferisce tenerlo in cura a Castel Volturno anche perché il difensore si è infortunato proprio giocando con la sua nazionale in Romania.