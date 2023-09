Caso Pogba, alla Juventus è costato 40mila euro al minuto! Ha assunto un integratore senza avvertire il club

Ultime notizie Serie A - La notizia della positività al testosterone del centrocampista francese della Juventus Paul Pogba, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stata scioccante per il giocatore, che l’ha saputo appena rientrato a Torino per riprendere ad allenarsi, ma anche per il club.

Pogba positivo, il motivo

Pogba ha le sue responsabilità per essersi infilato in questa brutta storia,