CorSport - Caso pay-tv, calo dell'8% di share dopo le 23: dall'AIC arrivano due proposte per cambiare l'orario. Decreto ingiuntivo dal Tribunale verso Sky

Mezz’ora è anche l’orizzonte temporale su cui Lega, Assocalciatori, Sky, Dazn e Img stanno ragionando per evitare le partite in notturna che hanno sempre meno appeal presso il pubblico. Lo dimostra un dato, come racconta il Corriere dello Sport:

“Le televisioni perdono più dell’8% di share dopo le ore 23, con tutte le conseguenze immaginabili (negative) dal punto di vista degli introiti pubblicitari. Quasi un appassionato su dieci spegne preme “off” sul telecomando al 15’ del secondo tempo. L’Aic ha fatto due proposte: un match alle 17, uno alle 19 e l'ultimo alle 21, oppure 17/19.05/21.15. Se le pay-tv cedono qualche minuto, con la seconda si può andare a dama”

Il Tribunale Civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso della Lega di Serie A nei confronti di Sky, che non ha saldato l’ultima rata (131 milioni) dei diritti tv della stagione 2019/20: lo riporta una nota dell’Ansa. Il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo.