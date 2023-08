Caso Osimhen, è troppo tardi: De Laurentiis ha dato una notizia a Calenda

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen sempre più corteggiato dalle squadre arabe, in particolare dall'Al Hilal. Il club che ha acquistato già Koulibaly, Kantè e tanti altri, ha messo da tempo gli occhi sul centravanti azzurro. Si parla di un'offerta di 35 milioni di euro netti a stagione per il bomber nigeriano, con il suo entourage e tutte le persone che gravitano attorno a lui che vorrebbero che accettasse l'offerta.

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino però, De Laurentiis in queste ore è stato chiaro: Osimhen è incedibile, ormai siamo quasi a metà agosto ed è troppo tardi per cercare un sostituto. Il presidente lo ha ribadito anche a Roberto Calenda, agente del calciatore.