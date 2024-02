Caso Osimhen, spunta la decisione di Mazzarri a meno di clamorosi colpi di scena

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alle vicende legate a Victor Osimhen:

"Mazzarri, che oggi parlerà di Napoli-Genoa in conferenza stampa, attende Osimhen e deciderà poi il suo percorso sul campo dopo le informazioni che riceverà dallo staff medico. È probabile che lavorerà prima un po’ a parte e poi, monitorando il suo stato fisico, gradualmente rientrerà in gruppo. Domani Victor dovrebbe essere allo stadio, in tribuna o in panchina a seguire i suoi compagni che faranno a meno di lui per la nona gara consecutiva a meno di clamorosi cambi di idea.