Caso Osimhen-social, Napoli pronto a intervenire! Il Mattino: Victor continua a sbandare, ieri altra zuffa e parolacce

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, c'è un posto dove l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen continua a sbandare: non è il campo ma i social.

Dopo il dito medio dei giorni scorsi, ieri altra zuffa dopo che un follower lo ha insultato per le troppe volte che scrive post e il nigeriano ha replicato con parolacce. Anche il Napoli è pronto a intervenire per chiedergli un maggiore self control.

Prosegue l'utilizzo di Twitter non di certo idilliaco da parte di Victor Osimhen. Questa volta, l'attaccante del Napoli rientrato dalla Nigeria, ha preso di mira un tweet di un tifoso juventino, ha risposto al veleno litigando con l'utente social.

Il tifoso bianconero, aveva ironizzato sulla grossa mole di tweet di Osimhen scrivendo: "Così, il Napoli ha speso 80 milioni per un admin di Twitter".

Risposta da stigmatizzare, quella di Victor Osimhen:

Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like you?? https://t.co/KVcCCnp5IK

— victor osimhen (@victorosimhen9) January 11, 2022