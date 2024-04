Caso Osimhen, ripercussioni sul piano sportivo per il Napoli in un solo caso

Napoli - Il Napoli rischia sanzioni sportive per il caso Osimhen e la situazione legata alle plusvalenze fittizie che possono complicare i prossimi anni del club azzurro, ma tutto questo in un solo caso.

Caso Osimhen, plusvalenze fittizie: cosa rischia il Napoli

Non è ancora chiuso il caso Napoli-Lille per il trasferimento di Osimhen, per niente. Ma l'attesa è vissuta con serenità da parte del club azzurro. Il procedimento dovrebbe concludersi entro la fine del mese. I legali preparano la memoria difensiva da depositare la prossima settimana. Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada sono al lavoro dopo la richiesta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di essere ascoltato dai pm della Procura di Roma per oltre un’ora, mercoledì pomeriggio, per le indagini in corso relative all’operazione conclusa con il Lilla nell’estate del 2020, culminata nell’acquisto di Victor Osimhen.

A De Laurentiis, e ai membri del cda, i pm contestano il reato di falso in bilancio. Senza sviluppi non potrà nascere una nuova indagine. Come scrive il Corriere dello Sport, solo con l’eventuale rinvio a giudizio potrebbero esserci ripercussioni sul piano sportivo per il club. La stessa giustizia sportiva aveva indagato nell’ambito delle “plusvalenze fittizie”, ma un anno fa furono prosciolti sia il Napoli sia lo stesso De Laurentiis. Che mercoledì ha voluto fare chiarezza sulla vicenda e ora attende le valutazioni dei magistrati. Il procedimento dovrebbe concludersi entro la fine di aprile.