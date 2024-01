Caso Osimhen-Kvaratskhelia, si muove De Laurentiis: faccia a faccia tra i tre, il piano del patron per evitare terrori e veleni

Ultime notizie Napoli - Come andrà a finire in casa Napoli dopo lo scontro social tra l’attaccante nigeriano Victor Osimhen e l’agente del suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli? Si muoverà il presidente Aurelio De Laurentiis, come racconta il Corriere dello Sport.

Scontro Osimhen-Kvaratskhelia, si muove De Laurentiis

C’è un tanfo che s’allunga intorno al Napoli, è l’effetto di una rissa social scatenatasi in 24 ore e pure meno: