Caso Osimhen-Kvaratskhelia, Gazzetta: nessuno pensa al bene di Napoli, senza rispetto per club e tifosi

Ultime notizie Napoli - Non c’è pace per il Napoli, l’ultima puntata del caos vede protagoniste le due stelle della squadra, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Non c'è pace per il Napoli

Bordate via social del centravanti nigeriano Victor Osimhen contro l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, autore di un’intervista in cui ha tirato in ballo anche il suo futuro: