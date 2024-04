Caso Osimhen, a giorni una nuova mossa di De Laurentiis: ecco cosa farà il presidente del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis alla Procura di Roma ha parlato della propria posizione e di quella del Napoli in merito al caso Osimhen per cui è indagato con l’accusa di falso in bilancio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis, pronta la memoria difensiva

Il tema sono le presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante nigeriano, arrivato al Napoli dal Lilla nell’estate del 2020 per 71 milioni, mentre in Francia andarono tre giovani - Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri - e Orestis Karnezis valutati poco più di 20 milioni: