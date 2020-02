Caso multe Napoli, l'avv. Grassani: "Rispettata la logica e il buonsenso del diritto, eravamo fiduciosi. Ritengo sia opportuno difendersi nel processo e non dal processo"

Notizie calcio Napoli - Il primo round va al club di Aurelio De Laurentiis. Il giudice Arduino Buttafoco - come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -, ha respinto l’istanza presentata da sei calciatori che intendevano ricusare Bruno Piacci, l’arbitro nominato dal Napoli per i collegi che dovranno formarsi, per decidere sulla richiesta di multe ad altrettanti calciatori, volute dal Napoli dopo l’ammutinamento del 5 novembre.

Caso multe, le dichiarazioni dell'avvocato Grassani

Osserva l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani: