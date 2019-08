Caso Milik? Cronache di Napoli: il possibile arrivo di Icardi l'ha gettato nello sconforto, potrebbe diventare un caso

Sono giorni complicati per Arkadiusz Milik, che ha capito di non avere più la totale fiducia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e del tecnico Carlo Ancelotti. Lo afferma l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Il possibile arrivo di Mauro Icardi ha lanciato il polacco nello sconforto. Nel caso arrivasse l’argentino, gli spazi per l’ex dell’Ajax si ridurrebbero in maniera sensibile. Il Napoli sta provando a inserirlo nella trattativa con l’Inter: purtroppo ha iniziato tardi i ragionamenti su Milik. Se l’avesse messo in discussione prima, avrebbe potuto cederlo per almeno 60 milioni. Potrebbe diventare un caso”