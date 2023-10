A pochi giorni da Napoli Fiorentina scoppia il caso Mario Rui con il suo agente Mario Giuffredi che ha alzato i toni contro l'allenatore Rudi Garcia per le scelte riguardo il suo assistito.

Napoli Fiorentina: caso Mario Rui, la scelta

Napoli - Come raccontato da Il Mattino, è esploso il caso Mario Rui e i dirigenti azzurri hanno chiamato il suo agente Giuffredi, che il giorno prima aveva accusato Garcia per lo scarso impiego del portoghese, per provare a calmare le acque. Intanto, Mario Rui si candida per giocare Napoli Fiorentina.