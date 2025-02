Caso Manolas-Diawara, Il Mattino spiega perchè la Procura di Roma ipotizza l'accusa di falso in bilancio

Ultime notizie SSC Napoli - Il difensore greco Kostas Manolas si trasferì dalla Roma al Napoli per 36 milioni di euro. Agli atti, racconta Il Mattino, si ripercorre la sua presenza nel bilancio partenopeo: "il caso è legato al centrocampista Amadou Diawara, passato dal Napoli ai giallorossi per 21 milioni. La Procura di Roma ipotizza l'accusa di falso in bilancio: alchimie contabili finalizzate a gonfiare il costo, per realizzare (in entrata e in uscita) sovraffatturazioni da scaricare nei bilanci".