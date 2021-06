Caso Manfredi-Juventus, Botti: "Un'eresia, il Napoli è uno stato d’animo così come l’anti-juventinismo! Non posso accettare le sue simpatie"

Ultime notizie Napoli - Gaetano Manfredi, candidato sindaco a Napoli per il Pd, ha dichiarato in radio la sua fede calcistica alla Juventus. Claudio Botti, avvocato penalista, grande tifoso dei Napoli e tra i fondatori del Te Diegum, ne parla al Corriere del Mezzogiorno.

Avvocato, come ha accolto la «confessione» di Manfredi?

«Sembra un’eresia. Soprattutto nella nostra città. Il Napoli è uno stato d’animo così come l’anti-juventinismo. L’odio sportivo dei napoletani per i bianconeri è ad altissimi livelli»

Al di là del tifo per la vecchia signora, promuove l’ex ministro?

«E’ persona autorevole, sulle sue doti di trasparenza e capacità non ho dubbi. Sicuramente darà il suo contributo perché ha dimostrato in questi anni tutto ciò che sa fare con ottimi risultati. Certo, però, questa sua fede juventina (ride, ndr) proprio non ci voleva»

Eppure dalle urne potrebbe uscire un sindaco di Napoli di fede bianconera. Il tifoso “malato” azzurro Botti come lo vedrebbe?

«Peggio di un sindaco leghista (ride, ndr). A parte gli scherzi: sulla fede calcistica non si scherza: Manfredi mi perdonerà ma non posso accettare le sue simpatie, anche se va apprezzato il suo outing: un ulteriore elemento di trasparenza. Del resto mi pare che nemmeno De Magistris sia appassionato del Napoli, ma tifi Inter. Ognuno ha la sue idea, ma per favore non toccate il Napoli a questa città»