Caso Maignan, stretta del Governo sul razzismo nel calcio: quattro proposte sul tavolo

Ultime notizie Serie A - Guida alla tolleranza verso il prossimo o tolleranza zero per chi rema ancora contro: è la stretta del calcio e del governo sul razzismo, dopo il caso Maignan esploso sabato scorso in Udinese-Milan (gara interrotta per versi razzisti).

L'edizione odierna de Il Mattino racconta l'incontro andato in scena al Viminale fra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il numero della Lega di A, Lorenzo Casini:

"La prossima settimana partirà subito un tavolo tecnico con i partecipanti, l'agenda, il calendario e tutte le proposte chiave emerse ieri pomeriggio:

rafforzamento dei percorsi educativi negli istituti e nelle scuole calcio;

ritiro del gradimento da parte dei club per chi si macchia del reato;

Daspo con tracciabilità di documenti, forse addirittura il riconoscimento facciale (dipende dalla disciplina sulla privacy) e un percorso riabilitativo (i servizi sociali) annesso;

ampliamento degli strumenti di video sorveglianza adeguati come già presenti in 8 impianti di serie A, a Udine per esempio.

Maignan a Udine

Proprio su quest'ultimo tema, si legge:

«Abbiamo condiviso l'efficacia delle misure che hanno portato alla rapida individuazione degli autori dei cori razzisti di Udine. Proseguiremo insieme lungo questa strada per responsabilizzare i tifosi e punire chi si macchia di questi vili gesti, senza danneggiare il sistema calcio», ha detto Piantedosi.

Mentre Abodi ha spiegato il motivo della chiusura dello stadio da parte del giudice sportivo: