Notizie Napoli calcio - Hirving Lozano e i suoi agenti restano fermi ad un bivio. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, o accettano il biennale da 2,4 che è già sul tavolo oppure resta la minaccia, mai rientrata, di mettere il messicano fuori rosa. Lozano potrebbe andare in Premier, negli ultimi giorni di mercato. Ed è questo l’auspicio del club azzurro.