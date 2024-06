Caso Kvaratskhelia, ecco come ha reagito Khvicha dal ritiro della Georgia

Calciomercato Napoli - Scoppia il caso Kvaratskhelia a Napoli, mentre il talento georgiano scenderà nelle prossime ore in campo con la maglia della sua Nazionale per una partita storica agli Europei che mancano da tantissimo alla Georgia.

Caso Kvaratskhelia-Napoli, la sua reazione

Come riportato da Il Mattino non c'è stato nessun intervento da parte del campioncino georgiano. Lui se ne sta per conto suo nel ritiro della Georgia che oggi esordisce contro la Turchia, ma si sa: sono i manager, i parenti a fare il lavoro sporco per lui.

Kvara ha ancora un contratto ancora di tre anni, ma ci sono anche le aspettative del calciatore che si è piazzato al 17esimo posto nella classifica di rendimento europeo e si ritrova con lo stesso ingaggio del primo giorno (1,3 milioni a stagione).