Caso Kvara, CdS: il Napoli rifiuterà ogni cifra dal Psg. Conte auspica rinnovo in tempi brevi

Calciomercato Napoli - Il Napoli non farà alcun dietrofront per quanto riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Come si legge sul Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis rifiuterà qualsiasi altra offerta dal Psg che erano arrivato, l'ultima volta, a mettere sul piatto 110 milioni per il cartellino del calciatore georgiano.

Calciomercato Napoli, Kvara incedibile

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport sul futuro di Kvara: