Caso Juve-Napoli, Repubblica - La Roma continua la sua battaglia, i Friedkin vogliono che la corsa Champions sia ad armi pari

Ultime Serie A - La Roma non abbassa la testa e continua la sua battaglia contro la Lega, rea di aver accordato il rinvio di Juventus-Napoli pochi giorni prima la sfida di domenica tra i partenopei e la Roma. Ne parla Repubblica.

"I giallorossi hanno ritenuto la decisione fuori dai tempi necessari e, di conseguenza, hanno chiesto il rinvio del match di domenica sera, perché impegnati giovedì nel ritorno d’Europa League a Kiev. «La risposta della Lega (che ha rispedito al mittente le proteste del club di Trigoria ndr) alla nostra richiesta è più ridicola della decisione originale» tuona il Ceo giallorosso, Guido Fienga. I Friedkin vogliono far sentire la loro voce, consapevoli di quanto sia fondamentale per la Roma tornare in zona Champions e vogliono che la corsa sia ad armi pari, senza favoritismi"