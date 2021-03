Caso Juve-Napoli, Il Mattino: De Laurentiis avrebbe voluto aspettare la Champions per non ingolfare il calendario

Ultime notizie Napoli - Ieri la Lega ha ufficializzato orario e data della gara contro la Juventus che non è stata disputata lo scorso 4 ottobre, mercoledì 17 marzo alle ore 18.45. Ne parla Il Mattino.

“Inutile il tentativo da parte di De Laurentiis di rimandare ancora la gara. Il patron, infatti, avrebbe voluto aspettare l’esito della gara di ritorno degli ottavi di Champions dei bianconeri per poter eventualmente utilizzare qualche data più in là e non ingolfare il calendario del Napoli in un momento così delicato della stagione”