Caso Inter-Juve, Mastella: "Bianconeri agevolati, il campionato è stato falsato!"

Ultime calcio - Clemente Mastella, ex consigliere del Napoli e ora sindaco di Benevento, e? molto netto e a Il Mattino parla di quanto accaduto dopo le parole di Pecoraro su Inter-Juventus e l'audio sul caso Pjanic scomparso:

«Lo avevamo detto in molti che il campionato era falsato. Questa intervista lo certifica. La Juventus è stata agevolata: tutto torna da quel famoso fallo di Pjanic e da questa registrazione che manca. Ho vissuto la prima repubblica del calcio: quegli scudetti vinti dal Napoli quando ero anch’io in società valgono come 5 Champions quando sei solo nel calcio come lo è anche questo Napoli». L’avvocato Angelo Pisani scende in campo a difesa di Pecoraro: «Non comprendo le critiche personali all’ex procuratore. I poteri della procura della Figc non sono di polizia giudiziaria, ma di una “giustizia virtuale”, che non può acquisire d’ufficio documenti o file. Giudica in base a quello che ha e che il sistema invia. Ora va ridiscusso proprio questo aspetto e garantita una giustizia vera».