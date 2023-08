Caso Gabri Veiga: concesse 48 ore di tempo al Napoli per chiudere

Il Napoli vuole chiudere il trasferimento di Gabri Veiga dopo aver anticipato la grande concorrenza dei top club europei. Ma non è facile visto che sono cambiati gli accordi tra le parti.

Napoli - Accordo tra Napoli e Celta Vigo sulla base di 30 milioni più 4 di bonus. L’intesa sull’ingaggio con il calciatore c’è da diverse settimane, circa 2 milioni a stagione per un quinquennale, mancavano dei dettagli da mettere a posto. Benitez sabato l’ha tenuto in panchina a San Sebastian contro la Real Sociedad. Il tanto classe 2002 Gabri Veiga aveva già la valigia pronta attendendo solo il via libera per imbarcarsi destinazione Roma. Precisamente Villa Stuart, dove il Napoli sostiene le visite mediche di rito. Ma qualcosa è cambiato negli accordi tra Napoli e gli agenti del calciatore e come rivelato dal Corriere della Sera la trattativa si è frenata. Il Celta spera di sciogliere la matassa quanto prima possibile, ha concesso 48 ore di tempo al Napoli per definire l’affare.