Caso Fagioli, l'avv. Chiacchio: "In tre mesi può arrivare la sentenza, ecco cosa rischia"

Ultime notizie Napoli - L’avvocato Eduardo Chiacchio, grande esperto di diritto sportivo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

Che cosa rischia un calciatore coinvolto?

«Nel caso in cui un calciatore scommetta sulle gare del campionato in cui compete la sua squadra, può ricevere una pena non inferiore ai 3 anni e un’ammenda di 25 mila euro».