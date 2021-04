Caso Atalanta, Gazzetta: per il club e Gasperini il controllo antidoping non fu interrotto. Ci fu soltanto un diverbio

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul caso Gasperini-Gosens: “C’è una discordanza con la versione che invece trapela dal tecnico e dall’Atalanta, che hanno scelto di non prendere posizioni ufficiali. Gasperini avrebbe solo inveito con l’ispettore, senza fare riferimenti al sistema antidoping, ma soprattutto non avrebbe interrotto il test: addebito ben più grave degli insulti, in ogni caso sconvenienti. Gosens quel giorno avrebbe avuto difficoltà a fare pipì (aveva riempito solo mezzo campione) e dunque il tecnico avrebbe chiesto di posticipare il test a dopo l’allenamento. Arrivando al diverbio vista l’impossibilità di iniziare la seduta di lavoro e dopo le insistenze dell’ispettore – che in base al regolamento non voleva perdere il controllo visivo della situazione – per assistere alla seduta sul campo”.