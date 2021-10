Caso ammutinamento, Gazzetta: Insigne e Lozano hanno presentato giustificazioni. Sarà sentito Edo De Laurentiis nell'ultima udienza

Napoli Calcio - Arriverà entro la fine di novembre il lodo sull’arbitrato Allan, per la multa richiesta dal Napoli. Ieri il presidente del collegio ha sentito vari testimoni di parte, in una udienza durata diverse ore. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Per il club hanno deposto il ds Giuntoli e il suo vice Pompilio, per il brasiliano hanno presentato giustificazioni i testimoni per Allan: Insigne, Maksimovic, Lozano e Hysaj. Alla fine la difesa ha rinunciato e nella prossima, ultima, udienza saranno sentiti solo Hysaj e il vice presidente Edoardo De Laurentiis per il club.

Dibattimento acceso con la difesa del calciatore che sottolinea come Allan all’epoca fosse infortunato e non era convocato. E il club invece determinato a dimostrare il ruolo “sindacale” del brasiliano che ebbe anche un alterco proprio col vice presidente"