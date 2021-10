Caso ammutinamento, domani Allan protagonista: tra i testimoni spuntano due ex Napoli ed il ds Giuntoli

Ultime notizie Napoli - Domani pomeriggio, in uno studio legale, ci sarà una nuova riunione del collegio arbitrale che dovrà giudicare se l'ex centrocampista brasiliano del Napoli Allan, attualmente all'Everton, dovrà pagare una multa attorno al 50% di una mensilità del suo stipendio per quella che è passata agli annali come la notte dell’ammutinamento, come racconta Il Mattino.

In videoconferenza saranno presenti dei testimoni per entrambi le parti: sponda Allan, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, è presumibile che rispondano alle domande del collegio arbitrale Maksimovic ed Hysaj. Per il Napoli, invece, quasi certa la presenza del ds Giuntoli ed anche del dirigente Pompilio. Le testimonianze serviranno ad arrivare all’ultima parte del collegio che poi dovrà emettere il verdetto finale.